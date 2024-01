Nadal oogt niet fit en strandt in kwartfinale Brisbane

Rafael Nadal is er niet in geslaagd de halve finales te bereiken van het toernooi van Brisbane. De Spaanse tennisser, die na bijna een jaar blessureleed zijn rentree maakte in de Australische kustplaats, verloor met 5-7 7-6 (6) 6-3 van de Australiër Jordan Thompson. Nadal had in de derde set opnieuw last en was niet topfit.

Nadal maakte de eerste wedstrijden van het seizoen grote indruk en speelde zo nu en dan als vanouds. Tegen Thompson had hij meer moeite. De eerste set ging nog met 7-5 naar de Spanjaard en in set twee kreeg Nadal drie matchpoints, maar die miste hij. Thompson overleefde en pakte set twee in een spannende tiebreak. Daarna leek Nadal niet meer de oude. De 22-voudig winnaar van een grand slam bewoog moeilijker en verloor daardoor het initiatief. Thompson trok vervolgens de wedstrijd naar zich toe door op 5-3 de wedstrijd uit te serveren.

Het is onduidelijk wat Nadal precies mankeerde, maar het leek opnieuw om zijn heup te gaan. Op de baan werd hij daar ook voor behandeld. De voormalig nummer 1 van de wereld werd vorig jaar nog geopereerd aan zijn heup.

In de halve finale treft Thompson de Bulgaar Grigor Dimitrov, die op zijn beurt met 6-1 6-4 won van de Australiër Rinky Hijikata. De andere halve finale in Brisbane gaat tussen Holger Rune en Roman Safioellin.

De Australian Open, de eerste grand slam van het jaar, begint op 14 januari. Nadal won het toernooi twee keer.