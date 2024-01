Nederlandse schaatssters pakken bij EK goud op teamsprint

De Nederlandse schaatssters hebben bij de EK afstanden in Heerenveen voor het eerst de titel op de teamsprint veroverd. Marit Fledderus, Femke Kok en Antoinette Rijpma-de Jong waren met een tijd van 1.27,36 sneller dan Polen en Noorwegen.

Rijpma-De Jong wist als derde rijdster niet goed in het spoor van Fledderus en Kok te blijven. Met haar slotronde bleef ze toch onder de tijd van 1.28,06 van de Poolse schaatssters.

Bij de vorige EK in 2022 in Heerenveen deden de schaatssters niet mee aan de teamsprint. In 2018 en 2020 grepen de schaatssters achter Rusland het zilver. De Russische en Belarussische schaatssters mogen vanwege de oorlog in Oekraïne niet meedoen aan deze EK. Er deden slechts vijf teams mee aan het niet-olympische onderdeel.