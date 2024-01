Olympische ploeg voor Parijs telt tien boten en 33 roeiers

Bondscoach Eelco Meenhorst heeft in totaal 33 roeiers opgenomen in de olympische ploeg voor de Spelen van Parijs, verdeeld over tien boten. De vorige maand tot Coach van het Jaar gekozen Meenhorst houdt grotendeels vast aan de succesformatie, die vorig jaar op de WK in Belgrado excelleerde met vijf gouden en drie zilveren medailles. Simon van Dorp zal in Parijs definitief uitkomen in de skiff, Eli Brouwer maakt deel uit van de mannen vierzonder.

De gouden boten van Belgrado gaan in dezelfde samenstelling naar Parijs. De Nederlandse ploeg pakte in Servië drie keer goud bij de vrouwen: de skiff met Karolien Florijn, de tweezonder (Ymkje Clevering en Veronique Meester) en de vierzonder (Marloes Oldenburg, Hermijntje Drenth, Tinka Offereins en Benthe Boonstra). Bij de mannen was er goud in de dubbeltwee (Melvin Twellaar en Stef Broenink) en de dubbelvier (Lennart van Lierop, Finn Florijn, Tone Wieten en Koen Metsemakers).

Guillaume Krommenhoek en Niki van Sprang bemannen de tweezonder, die zich nog niet heeft gekwalificeerd voor de Spelen van Parijs. Zij hopen hun ticket te bemachtigen tijdens het kwalificatietoernooi in mei in Luzern. Meenhorst neemt de twee roeiers wel mee in het voorbereidingstraject richting Parijs. Dat begint eind januari met een stage in Lago Azul (Portugal). Er volgt in februari een trainingsstage op de olympische roeibaan van Parijs. De wereldbeker in Varese (Italië) in april is het eerste testmoment.