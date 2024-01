Tennistalent Shang bij laatste vier Hongkong na winst op Tiafoe

Tennisser Juncheng Shang staat in de halve finale van het toernooi in Hongkong. De 18-jarige Chinees versloeg de Amerikaan Frances Tiafoe verrassend met 6-4 6-4.

In de vorige ronde was Shang nog in drie tiebreaks te sterk voor de Nederlander Botic van de Zandschulp. Die goede vorm wist hij tegen de huidige nummer 16 van de wereld door te trekken. Tiafoe had moeite met het aanvallende spel van de linkshandige Shang, voormalig nummer 1 bij de junioren.

In de halve finale speelt hij tegen de als eerste geplaatste Andrej Roeblev of Arhur Fils. Zij spelen later vrijdag tegen elkaar. De andere halve finale is al bekend en gaat tussen Emil Ruusuvuori en Sebastian Ofner.

Hongkong is een voorbereidingstoernooi op de Australian Open. De eerste grand slam van het jaar begint op 14 januari. Shang heeft een wildcard gekregen van de organisatie.