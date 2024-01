Thiem alsnog rechtstreeks geplaatst voor Australian Open

Dominic Thiem is alsnog rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Australian Open. De voormalige nummer 3 van de wereldranglijst uit Oostenrijk profiteert van een afzegging van Reilly Opelka, de Amerikaan die al anderhalf jaar aan de kant staat met een polsblessure.

Thiem staat op de 98e positie van de wereldranglijst en moest zich daarom via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi van de eerste grand slam van het seizoen plaatsen. Hij bereikte in 2020 de finale van de Australian Open. Ook won hij in dat jaar de US Open. Thiem ging afgelopen dinsdag vrij kansloos onderuit tegen Rafael Nadal op het toernooi van Brisbane.

De Australian Open begint op 14 januari in Melbourne.