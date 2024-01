Waterpoloërs verliezen eerste EK-wedstrijd van Roemenië

Het is de waterpoloërs van Oranje niet gelukt hun eerste wedstrijd op het EK te winnen. Roemenië was in Dubrovnik met 12-8 te sterk voor de ploeg van bondscoach Harry van der Meer.

Lars ten Broek bezorgde Nederland al na een halve minuut een voorsprong, maar na de eerste periode stond het toch al 3-1 voor de Roemenen. Oranje knokte zich terug in de wedstrijd via twee doelpunten van Tom de Weerd, maar in de derde en vierde periode liep Roemenië uit.

De Weerd en Lars ten Broek waren de enige spelers aan de zijde van Oranje die twee keer tot scoren kwamen. Tudor Fulea maakte er vier voor Roemenië.

Er wordt in Kroatië gespeeld volgens een nieuw format, waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen twee divisies, gebaseerd op de eindrangschikking van het vorige EK. De mannen zijn ingedeeld in divisie 2 en moeten derhalve in de groepsfase bij de beste twee eindigen om zich te plaatsen voor de achtste finales.

Slowakije en Slovenië zijn de andere twee tegenstanders in de groepsfase. De ploeg van Van der Meer wil bij de laatste acht eindigen om zich te plaatsen voor het WK. In 1993 behoorde Oranje voor het laatst tot de beste acht van Europa.