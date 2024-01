Zeilsters Bouwmeester en Jonker beginnen matig aan WK

De Nederlandse zeilsters zijn matig begonnen aan het WK in de olympische Ilca 6-klasse, voorheen de Laser Radial. Maxime Jonker eindigde in de eerste race als 20e en Marit Bouwmeester werd 23e in het Argentijnse Mar del Plata. Roos Wind zeilde naar een 29e positie en Mirthe Akkerman werd gediskwalificeerd.

Ruim honderd zeilsters werden op de eerste dag van de mondiale eindstrijd verdeeld over twee groepen. Een tweede race werd uitgesteld vanwege onweersbuien boven de bekende badplaats. Daarom worden er zaterdag niet twee maar drie races gevaren. Het WK voor de Ilca 6-klasse telt twaalf races verdeeld over zes dagen. De deelneemsters mogen een race schrappen. In de medalrace, met de beste tien van het klassement, zijn op 10 januari dubbele punten te verdienen.

De Nederlandse zeilsters strijden op het WK ook voor olympische deelname. Slechts een zeilster mag Nederland komende zomer in de Ilca 6-klasse vertegenwoordigen tijdens de Spelen in Parijs. Bouwmeester nam deel aan de laatste drie Spelen en won achtereenvolgens zilver, goud en brons in Londen, Rio de Janeiro en Tokio. Op basis van eerdere resultaten lijkt Jonker haar grootste concurrente.

“De eerste race werd gezeild in heel weinig wind”, liet coach Jaap Zielhuis weten. “Vlak na de start kwam de wind ineens van de rechterkant binnen en Marit, die een goede start had aan de linkerkant van de lijn, moest van achteren in het veld weer naar voren zeilen. Dat lukte enigszins. De tweede groep had iets betere omstandigheden voor die eerste race, maar daarin waren we ook nog niet gelukkig.”