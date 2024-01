Zwitserse tennissers zonder Wawrinka en met B-ploeg tegen Oranje

Zwitserland treedt begin volgende maand niet in de sterkste formatie aan tegen Nederland in de Qualifiers-ronde van de Daviscup. Stan Wawrinka en Dominic Stricker, de twee beste spelers van Zwitserland, zijn er niet bij in Groningen. De 38 jaar oude Wawrinka, die drie grandslamtitels heeft veroverd, behoort niet tot de vierkoppige selectie die captain Severin Lüthi bekend heeft gemaakt.

De selectie van de Zwitsers bestaat uit Marc-Andrea Hüsler, Alexander Ritschard, Leandro Riedi en Antoine Bellier. Hüsler is de nummer 194 van de wereld en daarmee de hoogst geklasseerde Zwitser in Martiniplaza.

Nederland treedt wel in de sterkste formatie aan, met Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp als enkelspelers.

De inzet van de ontmoeting op 2 en 3 februari is een plek in de groepsfase van de Daviscup Finals.