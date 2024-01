Aston Villa in FA Cup kort voor tijd langs Middlesbrough

Aston Villa is met de nodige moeite doorgedrongen tot de vierde ronde van de FA Cup. De huidige nummer 2 uit de Premier League nam kort voor tijd afstand van Middlesbrough, dat een niveau lager op de twaalfde plaats staat. De Poolse middenvelder Matthew Cash maakte in de 88e minuut het doelpunt.

Chelsea kende tegen Preston North End, net als Middlesbrough actief in het Championship, minder problemen: 4-0. Preston North End hield wel lang stand. Voormalig Vitesse-speler Armando Broja opende in de 58e minuut de score. Daarna ging het snel. Chelsea liep via Thiago Silva, Raheem Sterling en Enzo Fernández verder uit.

De Nederlander Ian Maatsen bleef bij Chelsea op de bank zitten. Oud-PSV’er Noni Madueke kwam er bij een voorsprong van 1-0 in.