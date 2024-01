Duitse tennissers ten koste van Australië naar finale United Cup

De Duitse tennissers hebben zich ten koste van gastland Australië verzekerd van een plaats in de finale van de United Cup. De beslissing viel in het gemengd dubbelspel en de ontmoeting in Sydney was pas om 02.20 uur plaatselijke tijd klaar.

Alexander Zverev haalde met Laura Siegemund het winnende punt binnen. Ze overleefden in een spannende matchtiebreak twee matchpoints tegen Storm Hunter en Matt Ebden: 7-6 (2) 6-7 (2) 15-13.

Eerder op de dag had Angelique Kerber Duitsland op voorsprong gezet. Ze knokte zich met 4-6 6-2 7-6 (7) langs Ajla Tomljanovic. Het betekende haar eerste zege sinds haar terugkeer na een bevalling. Alex de Minaur maakte vervolgens gelijk door Zverev met 5-7 6-3 6-4 te verslaan. Door zijn zege maakt De Minaur maandag zijn debuut in de mondiale top 10.

Zondag is Polen de tegenstander in de eindstrijd. De Polen, met Iga Swiatek en Hubert Hurkacz, waren met 3-0 te sterk voor Frankrijk.