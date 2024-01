Japanner Kobayashi wint voor derde keer Vierschansentournee

Schansspringer Ryoyu Kobayashi heeft voor de derde keer in zijn carrière de prestigieuze Vierschansentournee op zijn naam geschreven. De Japanner eindigde in de vierde en laatste wedstrijd in het Oostenrijkse Bischofshofen als tweede, maar die klassering volstond om bovenaan te eindigen in het eindklassement.

De zege in Bischofshofen ging naar de Oostenrijker Stefan Kraft, die op 288,9 punten uitkwam na sprongen van 136,5 en 140 meter.

Regerend olympisch kampioen Kobayashi noteerde sprongen van 137 en 139 meter en kreeg een eindscore van 287,6 punten. De 27-jarige Japanner won dit jaar geen van de wedstrijden. Hij werd ook tweede in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen en Innsbruck. In de eindstand bleef hij Andreas Wellinger voor. De Duitser had voor aanvang ook nog kans op de eindzege, maar hij leverde met een matige eerste sprong van 132 meter te veel in.

Kobayashi won de Vierschansentournee en de bijbehorende Gouden Arend ook in 2019 en 2022. Hij is de negende skispringer in de geschiedenis, die het toernooi wint zonder een overwinning in de vier wedstrijden die meetellen.