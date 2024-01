Nederlandse schaatsers blijven op EK ver van titel op teamsprint

De Nederlandse schaatsers hebben bij de EK afstanden in Heerenveen genoegen moeten nemen met brons op de teamsprint. Stefan Westenbroek, Jenning de Boo en Wesly Dijs waren met een tijd van 1.20,61 ruim langzamer dan het Poolse team bestaande uit Marek Kania, Piotr Michalski en Damian Zurek. Die wonnen met 1.18,32. Noorwegen pakte met 1.18,81 het zilver.

Bij de vorige EK in 2022 in Heerenveen grepen Merijn Scheperkamp, Kai Verbij en Tijmen Snel namens Nederland het goud. In 2018 en 2020 was de titel voor de Russische schaatsers. De Russische en Belarussische schaatssters mogen vanwege de oorlog in Oekraïne niet meedoen aan deze EK.