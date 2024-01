Ook mannentoernooi van Brisbane krijgt verwachte tennisfinale

In navolging van het vrouwentoernooi krijgt ook het tennistoernooi bij de mannen in Brisbane de verwachte finale. Die gaat zondag tussen de als eerste geplaatste Deen Holger Rune en de als tweede geplaatste Grigor Dimitrov uit Bulgarije. Zij zijn respectievelijk de nummers 8 en 14 van de wereld.

Rune versloeg de Rus Roman Safioellin met 6-4 7-6 (0), terwijl Dimitrov met 6-3 7-5 afrekende met de Australiƫr Jordan Thompson. Laatstgenoemde had vrijdag nog Rafael Nadal uitgeschakeld.

Dimitrov won het toernooi al eens in 2017. In 2013 was hij finalist in de Australische stad.

Bij de vrouwen gaat de eindstrijd tussen Aryna Sabalenka en Elena Rybakina, ook de twee hoogst genoteerde deelnemers.

Op het tegelijkertijd gehouden ATP-toernooi van Hongkong strijden de Rus Andrej Roeblev en Emil Ruusuvuori uit Finland om de titel. Roeblev maakte een einde aan de zegereeks van de 18-jarige Chinees Shang Juncheng, die een ronde eerder Frances Tiafoe nog had verrast: 4-6 6-2 6-3.

Ruusuvuori sloeg zich met 4-6 7-5 6-3 langs de Oostenrijker Sebastian Ofner.