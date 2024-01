Opgave Alvarado in veldrit Gullegem door rugklachten

Ceylin Carmen del Alvarado heeft met rugklachten opgegeven in de Hexia Cross in het Vlaamse Gullegem. Dat meldde haar ploeg Alpecin-Deceuninck nadat ze was afgestapt in de derde ronde van de blubbercross. Het is onduidelijk of Alvarado zondag start in de wereldbekerwedstrijd in het Belgische Zonhoven. De Rotterdamse is de leider in het wereldbekerklassement.

Alvarado was de blikvanger in Gullegem, omdat andere grote namen als Fem van Empel en Puck Pieterse ontbraken. Ze kende een mislukte start en kwam totaal niet op gang op de zware modderstroken. Nadat de topfavoriet uit de koers was, ging alle aandacht naar de Britse Zoe Bäckstedt, die naar de winst soleerde. Ze had aan de finish een kleine dertig seconden voorsprong op Manon Bakker. Inge van der Heijden eindigde als derde.

Michael Vanthourenhout won de cross bij de mannen. De Europees kampioen uit België profiteerde van de afwezigheid van de ‘grote drie’ Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock. De Brit Cameron Mason reed op het modderige parcours op gepaste afstand van Vanthourenhout naar de tweede plaats en de Belg Joran Wyseure werd derde.