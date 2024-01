Rijpma-De Jong pakt voor tweede keer Europese titel op 1500 meter

Antoinette Rijpma-de Jong heeft voor de tweede keer de Europese titel op de 1500 meter veroverd. De 28-jarige Friezin bleef bij de EK afstanden in Heerenveen met een tijd van 1.53,48 Marijke Groenewoud en Joy Beune voor. Groenewoud pakte met 1.53,66 het zilver, Nederlands kampioene Beune het brons met 1.55,02.

In een rechtstreeks duel versloeg Rijpma-De Jong Groenewoud na een sterk begin van de race. In de laatste ronde kon ze haar voorsprong vasthouden met de laatste binnenbocht. Groenewoud, die een dag eerder de 3000 meter had gewonnen, was wel nog ruim sneller dan Beune.

Rijpma-De Jong moest een week eerder nog genoegen nemen met de derde plaats op de NK. Ze won vorig jaar in maart de wereldtitel op de 1500 meter en was de titelverdedigster op deze EK.