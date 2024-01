Skiërs Odermatt en Grenier winnen reuzenslalom

Skiër Marco Odermatt heeft bij de wereldbeker in Adelboden zijn zevende overwinning op rij op de reuzenslalom geboekt. De 26-jarige Zwitser versloeg voor eigen publiek de Noor Aleksander Aamodt Kilde en Filip Zubcic uit Kroatië.

Odermatt was in Adelboden 1,26 seconden sneller dan Kilde, Zubcic volgde op een achterstand van 1,77 seconden. Het betekende voor de Zwitser de vierde zege op het onderdeel van het seizoen, nadat hij het afgelopen seizoen had afgesloten met drie overwinningen op een rij. Odermatt heeft in het klassement van de reuzenslalom een voorsprong van 160 punten op Zubcic.

Válerie Grenier won bij de vrouwen de reuzenslalom in Kranjska Gora. De 27-jarige Canadese versloeg na een snelle tweede run de Zwitserse Lara-Gut Behrami met 0,37 seconden. Federica Brignone uit Italië werd derde op 0,51 seconden. Mikaela Shiffrin, de leidster in de wereldbeker, kende een slechte dag en werd negende.