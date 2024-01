Swiatek en Hurkacz met Polen naar finale United Cup

Iga Swiatek en Hubert Hurkacz hebben zich met Polen geplaatst voor de finale van de United Cup, een relatief nieuw landentoernooi in het mondiale tennis. Frankrijk werd in Sydney met 3-0 verslagen.

Hurkacz was in de eerste wedstrijd met 6-3 7-5 te sterk voor Adrian Mannarino en Swiatek haalde vervolgens het tweede punt binnen. Na een moeizame start won ze overtuigend van Caroline Garcia: 4-6 6-1 6-1. Het dubbelspel ging daardoor nergens meer om.

“Ik ben blij dat ik terugkwam en niet zoveel fouten maakte als in de eerste set. Caro speelde zoals gewoonlijk met veel druk, dus ik ben blij dat we door zijn naar de finale”, zei Swiatek na afloop. “Hubi speelde vandaag een geweldige wedstrijd. Hij had alles onder controle en het was mooi om dat te zien. Het heeft het voor mij zeker een beetje makkelijker gemaakt.”

Polen neemt het in de eindstrijd op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Duitsland en gastland Australiƫ.

Vorig jaar werd het landentoernooi gewonnen door de Verenigde Staten.