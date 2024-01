Trucker Van Kasteren wint na proloog ook eerste etappe Dakar Rally

Janus van Kasteren heeft na de proloog ook de eerste etappe van de Dakar Rally bij de trucks gewonnen. De titelverdediger was veruit de snelste in de ingekorte proef van Al-Ula naar Al Henakiyah in Saudi-Arabië. Landgenoot Gert Huzink eindigde als tweede op 4.18 minuten. De Tsjech Jaroslav Valtr werd derde op 7.02.

De etappe bij de trucks werd teruggebracht van 414 naar 281 kilometer. Dat was het gevolg van een lange onderbreking na een ongeval bij de start van de auto’s, de categorie die doorgaans voor de trucks van start gaat. Een toeschouwer werd aangereden en moest na behandeling ter plekke met onbekende verwondingen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis worden afgevoerd.

Ross Branch werd als winnaar bij de motoren aangewezen. De Botswaan kwam weliswaar als zestiende binnen, maar hij kreeg 25 minuten terug van de jury, omdat hij de gevallen Spanjaard Tosha Schareina medische assistentie verleende. Dat gebeurde na zo’n 240 kilometer in de proef. Schareina was vrijdag nog de snelste in de proloog. Hij moest met een armblessure de strijd staken in de woestijnrally.

De Amerikaan Ricky Brabec, die lang dacht dat hij de winnaar was, werd naar de tweede plaats verwezen met meer dan 10 minuten achterstand.

De Belg Guillaume De Mevius won de etappe bij de auto’s. Hij was 1.44 minuut sneller dan de Spaanse rallyveteraan Carlos Sainz. Titelverdediger Nasser Al-Attiyah uit Qatar verloor veel tijd. De vijfvoudige winnaar van Dakar kwam bijna 24 minuten later binnen dan De Mevius.