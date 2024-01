Waterpolosters na zege op Hongarije zeker van kwartfinales EK

De Nederlandse waterpolosters hebben in Eindhoven ook de tweede groepswedstrijd van het Europees kampioenschap gewonnen. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis verzekerde zich met de winst van 14-11 op Hongarije al van een plek in de kwartfinales. De regerend wereldkampioen won eerder al overtuigend van Kroatiƫ met 24-6.

Hongarije, winnaar van olympisch brons in 2021, keek na de eerste periode al tegen een achterstand van 4-1 aan. De Oost-Europese ploeg vond de aansluiting in de tweede periode en bracht de stand terug tot 5-4, maar in de derde en vierde periode hield Oranje de controle en wist het de marge te vergroten tot drie goals. Lieke Rogge was de topschutter met vier goals, Sabrina van der Sloot scoorde drie keer.

Zondag speelt Nederland, vijfvoudig Europees kampioen, tegen Griekenland om de groepswinst. De Griekse ploeg won ook de eerste twee wedstrijden en staat evenals Oranje op 6 punten.