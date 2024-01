Waterpolosters Oranje kunnen nog ‘in alles beter’ na 24-6-zege

De waterpolosters waren vrijdagavond bij het begin van het EK in Eindhoven met 24-6 te sterk voor Kroatië, maar dat betekent nog niet dat Oranje een vlekkeloze wedstrijd speelde. Volgens bondscoach Evangelos Doudesis kan de wereldkampioen zelfs “alles” nog verbeteren. “Het is mooi om zo te beginnen in deze super mooie setting, maar er moeten nog veel, veel dingen beter.”

De Griek (38) vond dat zijn ploeg de basisdingen tegen het zwakke Kroatië wel goed deed. “Zoals de manier van communiceren en het samenwerken. En we hebben gespeeld met respect voor onszelf en de tegenstander.” Toch is de lijst met verbeterpunten langer. “We moeten intensiever zijn, in de verdediging dominanter, sneller zwemmen en ik vond ook de manmeersituaties wat stroef.”

Doudesis weet een deel van de stroperigheid aan het feit dat hij ervaren krachten als Vivian Sevenich rust gaf, met het oog op het drukke olympisch jaar. “In deze samenstelling hebben we nog niet vaak gespeeld, dus dat kan ook alleen maar beter. Maar dit is nu voorbij en tegen Hongarije is er weer een nieuwe kans.”

De Hongaren, winnaar van olympisch brons in 2021, zijn zaterdag vanaf 19.00 uur de volgende en meest uitdagende tegenstander van Oranje in de groepsfase. Zondag volgt het afsluitende duel met Griekenland, dat op het vorige EK zilver pakte. De beste twee landen plaatsen zich direct voor de kwartfinales en voorkomen een vroege ontmoeting met titelverdediger Spanje.