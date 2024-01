Zeilsters Bouwmeester en Jonker rukken op in WK

De Nederlandse zeilsters Marit Bouwmeester en Maxime Jonker zijn op de tweede dag van het WK in de olympische Ilca 6-klasse geklommen in het klassement. Jonker scoorde voor de kust van Mar del Plata in Argentinië een tweede plaats in een van de drie races en Bouwmeester een derde plek. Jonker is in de gezamenlijke tussenstand – de zeilsters zijn verdeeld over twee groepen – gestegen naar de zevende plaats, Bouwmeester staat nu twaalfde. De Deense Anne-Marie Rindon voert na vier races de vloot van meer dan honderd deelnemers aan.

De Nederlandse zeilsters strijden op het WK ook voor olympische deelname. Slechts één zeilster mag Nederland komende zomer tijdens de Spelen in Parijs vertegenwoordigen in de Ilca 6-klasse, voorheen de Laser Radial. Bouwmeester nam deel aan de laatste drie Spelen en won achtereenvolgens zilver in Londen, goud in Rio de Janeiro en brons in Tokio. Op basis van eerdere resultaten lijkt Jonker haar grootste concurrente.

Mirthe Akkerman neemt in de tussenstand de 25e plaats in en Roos Wind de 36e.