Dimitrov pakt op tennistoernooi Brisbane eerste titel in zes jaar

De Bulgaarse tennisser Grigor Dimitrov heeft het toernooi van Brisbane gewonnen. Dimitrov versloeg in de finale de als eerste geplaatste Deen Holger Rune. De setstanden waren 7-6 (5) en 6-4. Voor de 32-jarige Bulgaar was het zijn eerste toernooizege in meer dan zes jaar.

Dimitrov was de nummer 2 op de plaatsingslijst voor het toernooi dat geldt als voorbereiding op de Australian Open. Het is de tweede keer dat de vroeger veel met Roger Federer vergeleken tennisser het toernooi in Brisbane wint. Eerder deed hij dat in 2017. Vier jaar eerder had hij al eens de finale gehaald.

Nadat Dimitrov de eerste set via een tiebreak had gewonnen, pakte hij bij een 3-3-stand een opslaggame van de twaalf jaar jongere Deen. Bij 5-3 volgden opnieuw twee breakkansen. Die liet hij nog onbenut om erna in de volgende game de partij uit te serveren.

In totaal heeft Dimitrov negen ATP-titels op zijn erelijst staan. Hij speelde zondag zijn achttiende finale. Rune (20) blijft voorlopig op vier ATP-titels staan.