Alexander Zverev heeft Duitsland naast Polen gebracht in de finale van de United Cup. Zverev was in een lange driesetter te sterk voor Herbert Hurkacz. Na zo’n drie uur tennis stonden de setstanden 6-7 (3) 7-6 (6) 6-4 op het scorebord. Zverev was er twee keer in geslaagd een wedstrijdpunt voor de Pool weg te werken.

Eerder had Iga Swiatek Polen op voorsprong gezet door Angelique Kerber in iets meer dan een uur te verslaan: 6-3 6-0. Het dubbelspel moet nu bepalen wie het landentoernooi wint.