Handballers verliezen ook derde oefenduel in Golden League

De Nederlandse handballers hebben ook hun derde en laatste oefenduel in de zogenoemde Golden League verloren. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson ging in Kopenhagen met 18-32 onderuit tegen gastland Denemarken.

Oranje leed donderdag al een kleine nederlaag tegen Egypte (28-30), waarna zaterdag ook werd verloren van Noorwegen (35-38).

Nederland had weinig in te brengen tegen Denemarken. Na de openingsfase liep de regerend wereldkampioen eenvoudig uit naar een ruime voorsprong. Het thuisland reeg de doelpunten aaneen en had bij de rust een marge van veertien treffers (5-19).

Oranje begon sterk aan de tweede helft en verdubbelde binnen korte tijd de eigen score met vijf doelpunten. Denemarken bleef echter ook trefzeker, waardoor Nederland nooit meer in de buurt kwam. Jorn Smits eindigde met vier doelpunten als topscorer bij Oranje. Alec Smit en Thomas Houtepen waren allebei goed voor drie treffers. Luc Steins en Niels Versteijnen kregen rust van Olsson.

De oefenwedstrijden in het kader van de Golden League zijn ter voorbereiding op het Europees kampioenschap, dat van 10 tot en met 28 januari in Duitsland op het programma staat. De Nederlandse ploeg begint het EK op 11 januari met een wedstrijd tegen Georgiƫ, waarna poulewedstrijden volgen tegen Bosniƫ en Herzegovina en Zweden.