Leerdam voor de derde keer Europees kampioene op 1000 meter

Jutta Leerdam heeft voor de derde keer op rij de Europese titel op de 1000 meter veroverd. De 25-jarige Zuid-Hollandse titelverdedigster bleef met een tijd van 1.14,45 landgenote Antoinette Rijpma-de Jong en de Oostenrijkse Vanessa Herzog voor.

De regerend wereldkampioene op de 1000 meter versloeg Rijpma-De Jong in een rechtstreeks duel. Leerdam kruiste voor haar ploeggenote op de laatste kruising en bleef haar uiteindelijk 0,59 seconden voor. Rijpma-De Jong kwam over de streep in 1.15,04. Isabel Grevelt had tot dan toe de snelste tijd gereden met 1.15,94. In de laatste rit dook Herzog met 1.15,74 nog onder de tijd van Grevelt.

Leerdam wist vooraf dat ze de grote favoriete was. “Maar je moet het elke keer weer opnieuw doen”, zei ze. “Je kan hem ook niet pakken en er kan iets gebeuren zoals een slechte start vandaag. Maar dat hoort erbij. Ik wilde een goede rit rijden, maar dat lukte niet helemaal, maar als ik normaal doe, dan win ik daarmee.”

De wereldkampioene wil altijd op de toppen van haar kunnen presteren. “Het liefst rij ik zoals met de wereldkampioenschappen, dat ik alles eruit moet halen. Niet dat iedereen er toen dichterbij zat, maar dat voelde wel meer zo, omdat het een WK was. Ik rij liever met het mes op de keel, dan is de overwinning ook leuker.”