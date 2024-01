Motorcoureur ‘Nacho’ Cornejo wint tweede etappe Dakar

De Chileen José ‘Nacho’ Cornejo Florimo heeft de tweede etappe van de Dakar Rally bij de motoren gewonnen. Cornejo was de snelste in de special over 463 kilometer van Al Henakiyah naar Al Duwadimi in Saudi-Arabië.

De leiding bleef in handen van de Botswaan Ross Branch, die een marge van 2,5 minuten heeft op de Chileense dagwinnaar.

Cornejo hield in de rit de Argentijn Luciano Benavides en de Chileen Pablo Quintanilla achter zich en boekte in totaal al zijn zevende etappezege in de beroemde rally.