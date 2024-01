Nadal mist door blessure Australian Open

Rafael Nadal neemt niet deel aan de Australian Open. De Spaanse tennisser heeft zich afgemeld voor het eerste grandslamtoernooi van dit jaar, zo laat hij op zijn sociale media weten. Nadal maakte afgelopen week in Brisbane zijn rentree nadat een heupblessure hem bijna een jaar aan de kant had gehouden. Daar strandde hij in de kwartfinales, waarin hij niet fit oogde.

“Ik had een spierprobleem waarover ik me, zoals jullie weten, zorgen maakte. Uit onderzoek in Melbourne is gebleken dat ik een scheurtje in een spier heb. In ieder geval niet op de plek waar ik eerder klachten heb gehad. Dat is het goede nieuws”, schreef Nadal (37) onder meer op X. “Ik ben nu niet klaar om op mijn maximale niveau te spelen in wedstrijden die over vijf sets kunnen gaan. Daarom vlieg ik terug naar Spanje voor verdere behandeling.”

Nadal, door zijn blessure afgezakt naar plaats 672 op de wereldranglijst, weerlegde meteen mogelijke suggesties dat nieuwe heupklachten een einde van zijn loopbaan kunnen betekenen. “Ik heb het hele jaar heel hard gewerkt voor deze comeback”, schreef hij. “En zoals ik eerder al zei is het mijn doel om over drie maanden op mijn beste niveau te zijn. Het is heel jammer dat ik niet voor het geweldige publiek in Melbourne kan spelen, maar dat is geen ramp. We blijven allemaal positief voor de rest van het seizoen. Ik wilde heel graag in Australië spelen en heb de kans gehad om enkele wedstrijden af te werken. Dat maakte me heel blij en optimistisch.”

Nadal speelde in Brisbane zijn eerste partijen sinds hij een klein jaar geleden in de tweede ronde van de Australian Open verloor van de Amerikaan Mackenzie McDonald. Bij zijn rentree versloeg hij de Oostenrijker Dominic Thiem en plaatste hij zich door winst op de Australiër Jason Kubler voor de kwartfinales. Daarin was diens landgenoot Jordan Thompson te sterk. Nadal won in zijn carrière 22 grandslamtoernooien. Op de Australian Open was hij twee keer de beste, in 2009 en 2022.

De Australian Open beginnen op 14 januari.