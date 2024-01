Schaatser De Boo pakt op 500 meter eerste Europese titel

Schaatser Jenning de Boo is bij de EK afstanden in Heerenveen voor het eerst Europees kampioen geworden op de 500 meter. De 19-jarige Groninger was met 34,48 sneller dan Marten Liiv uit Estland en Marek Kania uit Polen.

In een rechtstreeks duel klopte De Boo de Est Liiv die tot 34,78 kwam. Vooral zijn ronde van 24,7 was veel sneller dan de concurrentie. Beide schaatsers doken onder de tot dan toe snelste tijd van Stefan Westenbroek (34,93). Janno Botman kwam daar met 35,21 niet aan, maar Kania was in de laatste rit met 34,86 nog net wat sneller waardoor Westenbroek vierde werd. Botman eindigde als negende.

De Boo werd een week eerder in zijn eerste seizoen bij de senioren Nederlands kampioen op de 500 en 1000 meter. Bij deze EK pakte hij eerder zilver op de 1000 meter en brons op de teamsprint.