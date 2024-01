Schaatssters pakken bij EK vierde titel op ploegachtervolging

De Nederlandse schaatssters hebben voor de vierde keer op rij de Europese titel gegrepen op de ploegachtervolging. Bij de EK afstanden in Heerenveen waren Joy Beune, Marijke Groenewoud en Irene Schouten met 2.55,70 veel sneller dan Duitsland en Zwitserland. De Duitse schaatssters eindigden in 3.02,33. Zwitserland was met 3.02,40 0,01 seconde sneller dan Italië.

Door de afmelding van de Noorse schaatssters moest het drietal van bondscoach Rintje Ritsma het in de eerste rit alleen doen. Ze zetten een tijd neer die te hoog gegrepen was voor de vijf andere teams. Dezelfde drie schaatssters waren in maart vorig jaar in Thialf sneller bij de WK afstanden, maar die tijd werd toen uit de uitslag geschrapt omdat de enkel van Beune niet volgens de voorschriften bedekt was.

Schouten veroverde in 2022 het goud samen met Ireen Wüst en Antoinette Rijpma-de Jong. Op de EK’s van 2018 en 2020 was Nederland ook de beste.