Schaatstalent De Boo kan op EK ook na drukke week nog pieken

Een week na zijn twee nationale titels heeft Jenning de Boo bij de EK ook zijn eerste internationale titel in het langebaanschaatsen veroverd. Met 34,48 was hij de beste op de 500 meter nadat hij in de dagen ervoor al zilver op de 1000 meter en brons op de teamsprint had gegrepen.

“Dit verrast me zeker nog”, zei de 19-jarige Groninger. De Boo hoopte de lijn van zijn succesvolle NK nog even door te kunnen trekken, maar wist ook dat je het dan nog maar even moet doen. “Ik merkte op de 1000 meter en de teamsprint dat ik net niet zo scherp was als vorige week. Dan is het des te mooier dan ik dit op de laatste dag eruit kan persen en gewoon het niveau van vorig weekend laat zien.”

De week tussen de twee toernooien was voor de schaatser veel drukker dan normaal geweest. “Er is veel op me afgekomen, heel veel leuke dingen vooral, maar het kost wel energie. En je gaat ineens met meer druk en verwachtingen naar zo’n toernooi.”

Zijn coach Gerard van Velde is vooral onder indruk van de wijze hoe De Boo met een week vol aandacht is omgegaan. “Dan moet je best wel een grootheid zijn. Opmerkelijk hoe hij het allemaal doet en onder deze omstandigheden. Ga er maar aanstaan.”

De Boo heeft nu een internationale titel in het schaatsen en dat moet bij hem nog even indalen. “Dat is ongelofelijk”, zei hij. De schaatser die in 2022 de wereldtitel junioren in het shorttrack won, sloot aan het einde van vorig seizoen voor het eerst aan bij Reggeborgh en moest eerst maar eens bewijzen dat hij het tempo van zijn ploeggenoten kon bijbenen. “Daarom had ik ook bewijsdrang bij het eerste trainingskamp in juli in Inzell, want op de fiets werd ik er vierkant afgereden”, legde hij uit. “Maar op het ijs moet je het laten zien.”

Dat hij vervolgens zo veel progressie zou boeken, had hij zelf ook niet verwacht. Van Velde zegt zo’n vooruitgang nog nooit te hebben gezien. Bij het eerste kwalificatietoernooi plaatste De Boo zich voor de wereldbekerwedstrijden op de 1000 meter en op de NK volgde de definitieve doorbraak naar de top met twee titels. “Ik had gehoopt dat ik bij de NK in de top 10 zou kunnen rijden. Met een EK had ik niet eens rekening gehouden.”

En al zegt hij nog niet herkend te worden, anoniem is hij zeker niet meer. “Ik zag opeens spandoeken voor mij, een met ‘Go Go Go de Boo’ en ook van mensen die ik niet eens ken.”