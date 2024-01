Schorsing vechtende basketballer Green opgeheven

Basketballer Draymond Green mag weer in actie komen in de Amerikaanse profcompetitie NBA nadat hij twaalf duels moest missen vanwege een schorsing. De forward van Golden State Warriors werd half december voor onbepaalde tijd geschorst nadat hij Jusuf Nurkic van Phoenix Suns in het gezicht had geslagen. Dat gebeurde kort nadat hij al een schorsing van vijf duels had uitgezeten.

De NBA zei in een verklaring dat Green “stappen heeft ondernomen die zijn toewijding tonen om zijn gedrag in overeenstemming te brengen met de normen die van NBA-spelers worden verwacht.” Green (33) voerde onder meer gesprekken met vertegenwoordigers van de NBA, van zijn club Golden State Warriors en de spelersbond.

Het was al de zesde schorsing voor Green, die zich weer op de training gaat melden in afwachting van zijn rentree in het veld.