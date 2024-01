Skiester Vlhová verkleint achterstand, nieuwe domper Shiffrin

Skiester Petra Vlhová heeft de slalom in het Sloveense Kranjska Gora gewonnen. De 28-jarige Slowaakse verkleinde met haar derde zege in de wereldbeker haar achterstand op de Amerikaanse Mikaela Shiffrin, die zich niet wist te plaatsen voor de tweede run.

In de algemene stand gaat Shiffrin aan de leiding met 929 punten, 207 punten meer dan naaste belager Vlhová. Op de slalom is het verschil tussen de Amerikaanse (430 punten) en de Slowaakse (425 punten) slechts 5 punten.

Vlhová schreef in Kranjska Gora de eerste run op haar naam, waarna ze in de tweede run genoeg had aan de zevende plaats. De Duitse Lena Dürr werd tweede op 0,72 seconden.

Shiffrin kende een teleurstellend weekend. De 93-voudige wereldbekerwinnares miste zondag halverwege haar eerste run een poortje. Een dag eerder moest ze genoegen nemen met de negende plaats op de reuzenslalom.