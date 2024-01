Trucker Van Kasteren wint ook tweede etappe Dakar

De Nederlander Janus van Kasteren heeft ook de tweede etappe van de Dakar Rally bij de trucks gewonnen. De titelverdediger was de snelste in de special over 463 kilometer van Al Henakiyah naar Al Duwadimi in Saudi-Arabiƫ.

Van Kasteren hield de Tsjechen Ales Loprias en Martin Macek achter zich. Het verschil met de nummer 2 bedroeg slechts zes seconden. In het klassement zijn beide Tsjechen ook de naaste belagers, maar zijn de verschillen al groter. Van Kasteren, die behalve de eerste etappe ook de proloog had gewonnen, verdedigt ten opzichte van Loprias een voorsprong van een kleine 13 minuten. De Dakar Rally eindigt op vrijdag 19 januari.