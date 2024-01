Vier EK-medailles vindt schaatsster Groenewoud ‘lang niet gek’

Marijke Groenewoud is de succesvolste schaatsster van de Europese kampioenschappen afstanden in Heerenveen met titels op de 3000 meter, ploegachtervolging en de massastart en zilver op de 1500 meter. “Lang niet gek”, was de reactie van de 24-jarige Friezin die met de titel op de 3000 meter individueel haar eerste internationale afstandstitel pakte.

Groenewoud had niet helemaal verwacht dat het toernooi zo succesvol voor haar zou verlopen. “Natuurlijk hoop je dat wel, maar het is altijd afwachten. De laatste dag vorige week was niet supergoed”, verwijst ze naar de slotdag van de NK waarop ze geen kwalificatieplekken voor de 5000 (WK) en 1000 meter (WK en EK) wist af te dwingen. “Als je dan op de eerste dag de 3 kilometer wint, geeft dat ook meteen vertrouwen voor de rest.”

De schaatsster van AH-Zaanlander zei na haar titel op de 3000 meter al dat ze het niet erg vond om een beetje in de schaduw van ploeggenote en drievoudig olympisch kampioene Irene Schouten te staan, al raakt ze nu door de titels steeds meer op de voorgrond. “Ik probeer bij mezelf te blijven en goede races te rijden. We hebben nog twee WK’s te gaan. Een WK allround zou ook mooi zijn”, keek ze vooruit naar het allroundtoernooi waarvoor ze al is gekwalificeerd.

Naast Groenewoud veroverde Antoinette Rijpma-de Jong twee keer goud (1500 meter en teamsprint) en zilver op de 1000 meter. Jenning de Boo is de succesvolste Nederlandse schaatser bij de mannen op de EK met goud op de 500 meter, zilver op de 1000 meter en brons op de teamsprint.