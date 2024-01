Eekhoff en Van Uden langer bij wielerploeg dsm-firmenich-PostNL

Nils Eekhoff en Casper van Uden maken zeker tot en met 2026 deel uit van wielerploeg dsm-firmenich-PostNL. Dat maakte het team bekend op de dag van de presentatie van de plannen voor komend seizoen.

Beide renners hebben een verleden bij de opleidingsploeg van het Nederlandse team. Noord-Hollander Eekhoff, van wie met name een rol in de klassiekers wordt verwacht, maakte in 2020 de overstap naar de profs. De in Schiedam geboren Van Uden deed dat in de zomer van 2022. Hij geldt als een talentvolle sprinter.

Eekhoff (25) boekte afgelopen jaar met winst in de proloog van de ZLM Tour zijn eerste zege als professional. In de Tour de France eindigde hij als vijfde in de achtste etappe, zijn beste resultaat in een grote ronde tot nu toe. Het was al zijn derde Tourdeelname.

Van Uden (22) viel het afgelopen jaar op met ereplaatsen in Milaan-Turijn (3e) en een rit in de Ronde van Groot-Brittanniƫ (2e).