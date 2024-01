Ervaren Belgische wielrenner Vermote naar Visma-Lease a Bike

De Nederlandse wielerploeg Visma-Lease a Bike heeft de ervaren Belgische wielrenner Julien Vermote vastgelegd. De 34-jarige Vermote heeft een contract voor één seizoen getekend. Hij neemt de plek in van Lennard Hofstede die onlangs zijn carrière beëindigde.

Vermote reed in 2022 nog voor Alpecin-Fenix, maar kreeg geen contractverlenging. In 2023 reed hij als eenling in het profpeloton voornamelijk Belgische kermiskoersen. De Vlaming reed zich desondanks in de kijker bij de succesvolle Nederlandse wielerformatie.

“Met het vertrek van Lennard moesten wij snel op zoek naar een waardige vervanger en we zijn blij dat we Julien hebben kunnen vastleggen”, zegt sportief directeur Merijn Zeeman in een persbericht. “Hij heeft een schat aan ervaring en is voor ons direct als helper inzetbaar. Hij is heel erg gemotiveerd en gepassioneerd met zijn vak bezig.”

Vermote, al sinds 2011 prof, is blij met de kans die hij krijgt. “Visma-Lease a Bike is een toonaangevende ploeg en ik wil daar graag mijn steentje aan bijdragen. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan tijdens het trainingskamp vanaf volgende week met de ploeg.”