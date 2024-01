Golfer Tiger Woods breekt met sportmerk Nike

Golfer Tiger Woods heeft afscheid genomen van Nike. De Amerikaan liet zich sinds 1996 sponsoren door het sportmerk. Hij tekende op 20-jarige leeftijd een contract van zo’n 40 miljoen euro, een duizelingwekkend bedrag voor die tijd.

De vijftienvoudig majorkampioen maakte zijn afscheid van Nike op zijn eigen socialemediakanalen bekend. Hij gaf geen reden voor zijn vertrek. De 48-jarige Woods maakte eind november zijn rentree bij de Hero World Challenge op de Bahama’s. Hij kon niet echt overtuigen.

Daarvoor speelde hij geen toernooi meer sinds hij zich in april met een pijnlijke voet terugtrok uit de Masters in Augusta. Hij onderging daarna een operatie aan zijn rechterenkel, aan het been dat hij verbrijzelde door een zwaar auto-ongeluk in 2021.