Sprinter Jakobsen werkt toe naar Giro en Tour de France

Fabio Jakobsen gaat komend jaar zowel in de Giro d’Italia als de Tour de France op jacht naar etappezeges. De 27-jarige sprinter uit Heukelum meldde dat op de dag dat zijn nieuwe ploeg dsm-firmenich-PostNL in het Spaanse Calpe de plannen voor het komende wielerjaar presenteerde.

Het wordt voor het eerst dat Jakobsen twee grote rondes in één jaar rijdt. “Waarom niet?” vroeg hij zich in een videocall vanuit Spanje af. “Het maakt je alleen maar sterker. Daarbij zit ik in de bloei van mijn leven.”

Hij heeft inmiddels uitgebreid kennisgemaakt met zijn nieuwe omgeving, nieuw materiaal en nieuwe ploeggenoten. Zes jaar lang was hij een van de toonaangevende renners bij de door Patrick Lefevere geleide ploeg die het afgelopen seizoen Soudal Quick-Step heette. “Het maakt me niet nerveus, maar je instinct staat wel continu aan. Het gaat tot nu toe goed. Het is een goede groep. We hebben een speciale sprintgroep van een man of acht die zich focussen op dat onderdeel van het wielrennen.”

Het zijn de renners die Jakobsen in de Giro en Tour aan ritzeges moeten gaan helpen. Met Roy Curvers als een ervaren coach wordt gewerkt aan de zogenoemde sprinttreinen. “Ik heb het geluk gehad de afgelopen jaren te hebben gewerkt met de beste mentoren die ik me kon voorstellen. Met Tom Steels als ploegleider en bijvoorbeeld Maximiliano Richeze en Michael Mørkøv als ploeggenoten. Ik heb geleerd hoe het is de afmaker te zijn. Dat wil ik nu bij deze ploeg in de praktijk brengen.”

Zijn seizoen begint in de Ronde van Oman, met erna de UAE Tour en Parijs-Nice. Na de Classic Brugge-De Panne werkt Jakobsen in de Ronde van Turkije naar de Giro toe. Tussen Giro en Tour staat de Ronde van België voor hem gepland.

Een nieuwe ploeg betekent ook nieuw materiaal: andere fiets, andere schoenen bijvoorbeeld. “Het zijn grote veranderingen, waar een wielrenner niet per se van houdt. En het gaat ook niet vanzelf. Maar we zitten nu in de fase van de ‘finetuning’. Het gaat goed.”

In de Tour verloor hij afgelopen jaar het zicht op een etappezege na een val in de vierde rit. Na de elfde etappe hield hij het voor gezien. “Mijn eerste doel is daarom op de fiets te blijven zitten. Ik verwacht dit jaar niet meteen resultaten, maar tegen de tijd dat de Giro begint moeten we op elkaar ingespeeld zijn. Je leert elkaar pas echt kennen in wedstrijden.”