Arantxa Rus heeft de tweede ronde bereikt van het tennistoernooi in Hobart (Australiƫ). De Nederlandse nummer 50 van de wereld werkte zich in drie sets langs de Tsjechische Linda Fruhvirtova: 6-3 5-7 6-3. De 33-jarige Rus neemt het in de volgende ronde op tegen de Franse tennisster Varvara Gracheva.

Rus speelde vorige week mee in de United Cup, het nieuwe toernooi voor gemengde landenteams. Ze bereidt zich voor op de Australian Open later deze maand.