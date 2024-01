Trucker Van Kasteren verliest leidende positie in Dakar Rally

Janus van Kasteren is zijn leidende positie in het algemeen klassement voor de trucks in de Dakar Rally kwijt. De titelverdediger kwam als derde over de streep in de derde etappe van Al Duwadimi naar Al Salamiya in Saudi-Arabiƫ. Hij kwam ruim 16 minuten later over de finish dan de Tsjechische winnaar Ales Loprais.

Van Kasteren won de afgelopen dagen de proloog, eerste en tweede etappe van de Dakar Rally. Hij zakte naar de tweede plaats van het algemeen klassement, met een achterstand van 3.15 minuten op Loprais.

De Tsjech Martin Macik eindigde als tweede in de derde etappe. Hij is nu nummer 3 van het klassement, met een achterstand van 13.29 minuten op Loprais.