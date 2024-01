Tweevoudig winnaar Sunderland geeft op in Dakar

De Britse motorrijder Sam Sunderland heeft in de derde etappe van de Dakar Rally in Saudi-Arabiƫ al opgegeven. De tweevoudig winnaar bij de motoren kwam in de proef van Al Duwadimi naar Al Salamiya na 11 kilometer tot stilstand met een haperende machine. Na uren oponthoud besloot de rijder van GasGas de strijd te staken.

Sunderland won de woestijnrally in 2017 en 2022. Vorig jaar lag hij er als titelverdediger in de eerste etappe al uit. Hij liep toen door een zware val dusdanig rugletsel op, dat verder rijden niet mogelijk was.