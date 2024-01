Van de Zandschulp wint in Auckland, zakt op wereldranglijst

Tennisser Botic van de Zandschulp is door naar de tweede ronde van het ATP-toernooi in Auckland (Nieuw-Zeeland). De Nederlander rekende in de eerste ronde in twee sets af met de als vijfde geplaatste Amerikaan Christopher Eubanks: 7-6 (5) 6-2. Hij treft in zijn volgende partij de Chileen Alejandro Tabilo.

Van de Zandschulp speelde vorige week in Hongkong. Daar verloor hij in de tweede ronde van de Chinees Juncheng Shang. Hij zakte na dat toernooi negen plaatsen op de wereldranglijst en is vanaf maandag de nummer 59 van de wereld. Het toernooi in Auckland dient als voorbereiding op de Australian Open.