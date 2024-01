Bondscoach Staffan Olsson van de Nederlandse handballers heeft Janik van Zundert toegevoegd aan zijn selectie voor het Europees kampioenschap in Duitsland. Van Zundert maakte afgelopen weekeinde zijn debuut in Oranje tijdens een oefenduel met Denemarken in Kopenhagen.

De 21-jarige handballer komt uit in de BENE-League en speelt voor Herpertz/Bevo HC uit Panningen. Hij reist dinsdag met de selectie mee naar Mannheim, waar Georgiƫ donderdag de eerste tegenstander is in de groepsfase.