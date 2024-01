Waterpolosters treffen Groot-Brittannië in kwartfinales op EK

De Nederlandse waterpolosters nemen het in de kwartfinales op het Europees kampioenschap in Eindhoven op tegen Groot-Brittannië. De Britse vrouwen waren in een tussenronde na strafworpen te sterk voor Israël en voegden zich zo bij de laatste acht. Oranje was als winnaar van groep A rechtstreeks geplaatst.

Nederland en Groot-Brittannië treffen elkaar dinsdag. Oranje, gecoacht door Evangelos Doudesis, is de regerend wereldkampioen. Nederland is daarnaast vijfvoudig Europees kampioen, de laatste keer dat die titel werd gepakt was in 2018.