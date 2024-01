Winterswijk hoopt op marathon natuurijs woensdag

De ijsvereniging in het Gelderse Winterswijk hoopt dat er woensdag een marathon kan worden geschaatst op natuurijs. De wedstrijd is mogelijk als er 3 centimeter ijs ligt. “Op dit moment ligt er 1 centimeter”, zegt Auke Spijkstra, voorzitter van de Winterswijkse IJsvereniging.

“Het heeft gesneeuwd en minder hard gevroren dan we dachten”, aldus Spijkstra. “We zijn nu gestopt met sproeien. Zodra het kan, gaan we weer verder.”

De sproeiploeg van de ijsvereniging begon zondagavond met het klaarmaken van de 400-meterbaan voor een eventuele marathon. De verwachting is dat hier drie nachten voor nodig zijn. De ijsbaan is daardoor niet al eerder toegankelijk voor schaatsliefhebbers.

Volgens schaatsbond KNSB hoopt niet alleen Winterswijk op de organisatie van een marathon. “Andere banen zijn ook bezig, dus wij hebben niet alleen de focus op Winterswijk”, zegt Geert-Jan Muskens, natuurijscoƶrdinator bij de Nederlandse schaatsbond.

Er zijn zeven locaties die kans maken op de organisatie van de eerste marathon op natuurijs. Dat zijn Veenoord, Puttershoek, Winterswijk, Haaksbergen, Noordlaren, Nieuw-Buinen en Burgum. “Gezien de weersverwachting lijken Winterswijk en Haaksbergen momenteel de beste papieren te hebben”, zegt Muskens. “Het zal afhangen van de aangroei van het ijs bij de diverse clubs. Zodra een baan 3 centimeter ijs heeft, gaan wij dit beoordelen en dan bepalen we wanneer we starten. Daar zit een hele logistiek achter qua materiaal en mensen. Woensdagochtend meten is bijvoorbeeld woensdag ’s avonds rijden of de volgende ochtend. Ook hier speelt dan de weersverwachting uiteraard weer mee.”