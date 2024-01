Zeilster Jonker presteert vooralsnog beter dan Bouwmeester op WK

De Nederlandse zeilsters Maxime Jonker en Marit Bouwmeester hebben zich in Argentinië op de vierde dag van het WK in de Ilca 6-klasse niet kunnen verbeteren. Jonker staat in de gezamenlijke tussenstand vijfde en Bouwmeester zakte van de achtste naar de 15e positie.

De zeilsters zijn in badplaats Mar del Plata door het grote aantal deelnemers verdeeld over twee groepen. Bouwmeester legde in haar twee races beslag op de 22e en 24e plaats. Jonker eindigde 26e en derde in haar groep. De Deense Anne-Marie Rindom gaat na zeven races nog steeds stevig aan de leiding.

Voor de Nederlandse zeilsters staat op het WK olympische kwalificatie op het spel. Er is slechts één ticket in de Ilca 6-klasse beschikbaar voor de Spelen in Parijs. Viervoudig wereldkampioene Bouwmeester veroverde achtereenvolgens zilver, goud en brons tijdens de laatste drie Olympische Spelen. Het WK duurt tot en met 10 januari.