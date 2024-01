Zevende dagsucces Chileense motorrijder Quintanilla in Dakar

De Chileense motorrijder Pablo Quintanilla heeft de derde etappe van de Dakar Rally in Saudi-Arabiƫ op zijn naam geschreven. Het is zijn zevende dagsucces in de beroemde woestijnrally. Quintanilla won de proef over 438 kilometer van Al Duwadimi naar Al Salamiya met een voorsprong van 1.38 minuut op de Spanjaard Joan Barreda Bort. De Argentijnse titelverdediger Kevin Benavides eindigde als derde op 1.46.

Ross Branch klokte de vijfde tijd in de proef en was 4.04 langzamer dan de winnaar. De Botswaan is nog wel de leider in het algemeen klassement.

De derde etappe betreft een zogeheten marathonproef. De motorrijders mogen direct na de finish twee uur sleutelen aan hun machines. Daarna moeten ze doorrijden naar het bivak in Al Salamiya, waar ze hun motoren apart moeten stallen en niet meer mogen aanraken tot de start van de vierde etappe op dinsdag.