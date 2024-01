Eerste marathon op natuurijs dinsdagavond in Winterswijk

Winterswijk in Gelderland krijgt deze winter de eer om de eerste marathon op natuurijs te organiseren. Op de ondergespoten skeelerbaan van de Winterswijkse IJsvereniging is de ijsdikte voldoende voor een wedstrijd voor de mannen en de vrouwen op dinsdagavond, meldt de schaatsbond KNSB. Het is voor het eerst dat Winterswijk de natuurijsprimeur heeft.

Natuurijscoördinator Geert-Jan Muskens van de KNSB verrichte dinsdagochtend metingen op de ijsbanen van Winterswijk en Haaksbergen, de andere locatie waar het ijs dik genoeg leek. Om een marathon te kunnen organiseren, moet het ijs zeker 3 centimeter dik zijn. Beide ijsbanen voldeden aan de vereiste ijsdikte, maar de inschatting van Muskens is dat de ijsvloer in Winterswijk dinsdagavond iets beter zal zijn.

Iedere winter barst, zodra het een paar graden vriest, een sportieve strijd los om de eerste marathon op natuurijs te mogen organiseren. De KNSB liet maandag weten dat zeven ijsclubs zich hadden aangemeld. Dat waren Veenoord, Puttershoek, Winterswijk, Haaksbergen, Noordlaren, Nieuw-Buinen en Burgum. Haaksbergen en Winterswijk werden toen al, gezien de weersverwachtingen, als grootste kanshebbers beschouwd. In de meeste gevallen gaat het om ondergespoten skeelerbanen. Vrijwilligers van de ijsverenigingen stellen alles in het werk om een gladde ijsvloer van voldoende ijsdikte te creëren.

Het Friese Burgum had vorige winter (14 december 2022) de primeur. Gary Hekman en Maaike Verweij kroonden zich tot winnaars van de marathon. De winter daarvoor was Noordlaren (26 december 2021) de gelukkige. Evert Hoolwerf zegevierde bij de mannen, Verweij was daar ook de sterkste bij de vrouwen. Haaksbergen hield al vaker de eerste marathon op natuurijs, in januari 2019 voor het laatst.