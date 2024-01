Grizzlies rest van seizoen zonder sterspeler Morant

Memphis Grizzlies kan de rest van dit basketbalseizoen in de NBA niet meer beschikken over Ja Morant. De sterspeler heeft een schouderblessure en moet zich laten opereren.

De blessure is een grote tegenvaller voor Morant, die eind december zijn rentree maakte na een schorsing van 25 wedstrijden. Hij kreeg die straf nadat hij in een video die rondging op social media zwaaide met een vuurwapen.

Zonder Morant was Memphis Grizzlies al bezig aan een tegenvallend seizoen. De club neemt in de Western Conference de dertiende plaats in.