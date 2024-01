Hekman klaar voor eerste marathon op natuurijs: mooi voor de sport

Gary Hekman is klaar voor de eerste marathon op natuurijs, dinsdagavond in Winterswijk. “Zo’n koers brengt wat teweeg. Mijn telefoon staat roodgloeiend, mooi voor de sport”, zegt de 35-jarige marathonschaatser op schaatsen.nl. Hekman won vorige winter de enige marathon op natuurijs in Burgum.

“Een paar weken geleden hadden we niet verwacht dat we ons op dinsdagmiddag druk zouden maken om een natuurijswedstrijd. Maandag zagen we het al aankomen, daar hebben we onze training op aangepast. We zouden een duurtraining afwerken voor de Weissensee (alternatieve Elfstedentocht), maar die hebben we ingekort met het oog op vandaag.”

De schaatser van Reggeborgh is niet bang voor de kou. Vooral de gevoelstemperatuur zal ver beneden 0 graden liggen. “Ik rijd wel met hetzelfde pak, maar doe er wat meer laagjes onder. En ik heb andere handschoenen dan bij kunstijs. Voor de rest doe ik niet zoveel bijzonders. Ik heb niet zo’n hekel aan de kou. Afgelopen zaterdag zag ik in Tilburg al zeker tien man blauwbekken op een bankje, toen was het nog niet eens koud.”